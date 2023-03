Tramontana Day: all'istituto Almeyda-Crispi di diritto, costituzione e riforme elettorali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Incontro destinato alla formazione di docenti e alunni per una società migliore. Il rapporto tra Stato e Regioni non va considerato come un elemento statico e immutabile dell’impalcatura istituzionale. Dal 1948, con il riconoscimento dello Statuto speciale alla regione Sicilia, fino ad arrivare al recente progetto dell’autonomia differenziata, il regionalismo ha da sempre tracciato una sottotrama caratteristica della storia nazionale. Alla luce degli ultimi avvenimenti, come la riforma del Titolo V della Costituzione e il calo di partecipazione alle elezioni regionali, quali scenari è possibile immaginare per il futuro delle Regioni italiane? E’ ragionevole ipotizzare nuove riforme? Argomenti che trovano risposte nel libro destinato al primo biennio delle scuole superiori "Voce in capitolo", del quale il prof. Mattarella è autore insieme con l'economista Carlo Cottarelli.