Vuole salire sul tram fuori dalla fermata, l'autista tira dritto e lui dà una testata a un controllore

Voleva salire sul tram e pretendeva di farlo al di fuori della fermata. L’autista avrebbe tirato dritto e lui, meno di mezz’ora dopo, si sarebbe presentato al deposito chiedendo conto e ragione di quello “sgarbo” e aggredendo con una testata un dipendente dell’Amat. Un ragazzo di 20 anni è stato denunciato per lesioni dopo un episodio avvenuto lunedì pomeriggio in via Roccazzo.

Secondo quanto ricostruito il giovane avrebbe raggiunto una vettura che stava rallentando, forse per un cambio di binari, in via Leonardo da Vinci, non lontano da via Uditore. Il ventenne avrebbe iniziato a battere i pugni contro la vettura, urlando al conducente di aprire la bussola per consentirgli di salire a bordo. L’autista, che non è autorizzato a far salire nessuno che non si trovi alla fermata, si è allontanato dirigendosi verso il deposito.

Poco dopo il ventenne si è presentato alla rimessa. Non trovando l’autista incontrato poco prima il giovane avrebbe discusso animatamente con un collega, un controllore Amat, e poco dopo lo ha colpito al volto. Dal deposito hanno chiamato il 112 chiedendo l’intervento di una pattuglia di polizia. Gli agenti delle volanti hanno avviato le ricerche in zona rintracciando un ragazzo che corrispondeva alla descrizione.

Al termine degli accertamenti il giovane è stato identificato e denunciato per il reato di lesioni. Il dipendente della società che gestisce il trasporto pubblico in città è andato in ospedale per un controllo. I medici che si sono presi cura della vittima gli hanno riscontrato una lesione al volto giudicata non grave e lo hanno dimesso con una prognosi di pochi giorni.