Rilievi per le nuove linee del tram, previsti cantieri mobili tra via Notarbartolo e piazza Giachery

Il progetto per le nuove linee del tram va avanti. Un'ordinanza firmata ieri dall'ufficio Traffico e mobilità ordinaria del Comune prevede chiusure parziali e temporanei di alcune strade per l'esecuzione di rilievi nell'area tra piazza Ottavio Ziino e piazza Giachery. I rilievi saranno condotti da personale della Sis, la società che si è aggiudicata l'appalto, e sono finalizzati a stilare il progetto esecutivo prima di dare il via ai lavori.

Per quanto riguarda l'impatto sulla circolazione veicolare, non si dovrebbero registrare particolari criticità, ma mai dire mai, dato che si tratta di una zona già densamente trafficata a prescindere dalla presenza di operai. Sono previsti dall'ordinanza dei cantieri mobili con chiusure al transito delle auto soltanto parziali e temporanei. "Dovrà essere assicurata in qualunque momento, per il libero transito, almeno una corsia per senso di marcia", si legge nel provvedimento.

L'ordinanza sarà valida due mesi giorni dalla data di inizio dei lavori che dovrà avvenire entro e non oltre giorni trenta giorni dalla data di emissione, ovvero 21 febbraio 2024. Le strade coinvolte saranno: piazza Ottavio Ziino; via Notarbartolo (nel tratto fra piazza Ziino e piazza Boiardo); piazza Boiardo; via Generale Di Maria; via Duca Della Verdura (per tutto il suo sviluppo fino a piazza Giachery); piazza Giachery (compresi gli innesti di strade limitrofe come via Sampolo, via Piano dell'Ucciardone, via dei Cantieri, via Montepellegrino e piazza Caponnetto.

La Sis dovrà piazzare sia le transenne per delimitare le aree di cantiere, sia la segnaletica stradale per deviare il traffico e indicare i lavori in corso. La stessa società è chiamata a occuparsi, tramite suoi addetti, della gestione della circolazione dei veicoli, ma è prevista anche l'assistenza di personale della polizia municipale.