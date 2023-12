"Ha scavalcato le barriere e l'ho investito", autista del tram segnala incidente ma il ferito... non c'è

Sembrava un grave incidente visto che si trattava di un pedone investito da un tram mentre attraversava i binari. Poco dopo essersi ripreso, però, l'uomo si sarebbe rialzato e se ne sarebbe andato come se nulla fosse successo. E’ accaduto ieri in corso dei Mille, nel tratto compreso tra l’Alberghiero e piazza Scaffa. Un autista dell’Amat ha chiamato l'azienda raccontando la dinamica del sinistro: "Un uomo è passato dalle barriere e l’ho preso".

La vettura è rimasta a lungo bloccata sui binari in attesa che si chiarisse come agire nel caso di un sinistro in cui era rimasto coinvolto un pedone che però si è allontanato. L'azienda che gestisce il trasporto pubblico, in attesa di recuperare la relazione da parte del conducente del tram, ha chiesto l’intervento dei vigili urbani che, in assenza del ferito, non avrebbero potuto fare nulla se non acquisire le immagini di alcune telecamere installate in zona.

L’Amat fa sapere che, non appena avrà raccolto tutti gli elementi disponibili, sporgerà una denuncia e si rivolgerà a scopo precauzionale anche alla compagnia assicurativa. Nelle ore successive non è arrivata dagli ospedali alcuna segnalazione relativa a un uomo, di cui l'autista non sarebbe riuscito a scorgere molti dettagli, che avesse riportato traumi compatibili con l'incidente. Resta dunque un mistero la ragione per cui il pedone sia scappato senza farsi soccorrere o identificare.