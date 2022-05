Tram senza pace, danneggiata la porta di un mezzo vicino alla stazione centrale

Il tram finisce ancora nel mirino dei teppisti. Ignoti hanno danneggiato la porta di una vettura che stava passando in via Paolo Balsamo, al capolinea della stazione centrale. Su quanto avvenuto indaga la polizia. La denuncia è stata presentata dall'autista.

Gli agenti hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza del tram e quelle della zona per cercare di risalire agli autori. Si tratta dell'ennesimo raid subito da un mezzo del trasporto pubblico in città. A marzo scorso, si sono verificati diversi episodi: allo Sperone alcuni giovani sono saliti sulla linea 1, hanno coperto le telecamere utilizzando della vernice spray e in pochi minuti hanno devastato e imbrattato la vettura, i vetri e le sedute. in piazza Scaffa un giovane sorpreso senza biglietto a bordo del tram, dopo essere stato invitato a scendere dal controllore, ha preso a sprangate il mezzo. Pochi giorni prima in via Pecori Giraldi, un ragazzino ha lanciato un sasso contro il parabrezza.