VIDEO | Prima il viaggio in treno, poi la visita alla stazione: studenti a lezione dalla Polfer

Giornata speciale per gli alunni di due classi dell'istituto comprensivo Giotto-Cipolla. L'iniziativa, nell'ambito del progetto "Train... to be cool", è già al suo ottavo anno e vede la collaborazione con il Miur. Scopo è quello di diffondere la cultura della legalità e della sicurezza ferroviaria anche nei più piccoli