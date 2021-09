Annullata la partenza del traghetto da Genova per Palermo

Chi è già in possesso del biglietto può chiedere il rimborso oppure decidere di partire in un'altra data

Ancora disagi per oltre trecento passeggerri diretti da Genova a Palermo, che avrebbero dovuto salpare intorno alle 21.30 di oggi, mercoledì 8 settembre, con il traghetto Excellent di Grandi Navi Veloci.

"Per interventi di manutenzione ordinaria, che non è stato possibile completare nel corso delle soste già programmate, la partenza della nave è stata annullata", fa sapere la compagnia tramite una nota. Chi è già in possesso del biglietto può chiedere il rimborso oppure decidere di partire in un'altra data.

fonte: GenovaToday