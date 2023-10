Isole minori senza merci e benzina dopo lo stop dei traghetti deciso da Caronte&Tourist: è caos

Isole minori nel caos dopo lo stop dei traghetti deciso da Caronte&Tourist. Senza i cosiddetti servizi integrativi, che dovrebbe garantire la Regione tramite concessionario, gli abitanti di Ustica, delle Egadi, delle Eolie e di Pantelleria sono a corto di rifornimenti: mancano generi alimentari, carburante, bombole di gas e d'ossigeno.

Le scorte sono in via di esaurimento e monta la protesta dei sindaci: "Siamo ancora in alto mare. E' stato ribadito con forza lo stato di disagio a cui si è sottoposti, l’incredibile situazione che si è venuta a determinare rende gli isolani vittime di una vicenda giudiziaria e si riflette pesantemente sul loro diritto alla continuità territoriale, sulle attività economiche locali e sul destino di tante famiglie, già penalizzate dalle pesanti condizioni di micro insularità. Caronte&Tourist, che aveva fatto intendere una probabile apertura sull'estensione della convenzione in essere riguardante i collegamenti essenziali, per sopperire all'interruzione di quelli integrativi, ha manifestato la propria intenzione contraria a causa del perdurare della nota vicenda giudiziaria che la interessa. La stessa società ha invece manifestato la propria disponibilità a redigere un piano operativo che possa sopperire alla mancanza di mezzi e di corse che si è venuta a determinare con l'interruzione dei collegamenti integrativi".

Ieri si sono svolte due riunioni alla Regione con l'assessore ai Trasporti Alessandro Aricò e i dirigenti del dipartimento Mobilità diretto da Salvatore Luzzio. Oltre ai sindaci delle isole minori, hanno partecipato anche i prefetti dei territori interessati (Palermo, Messina e Trapani). Si cerca una soluzione che ancora non c'è. Servirà qualche giorno - ha detto l'assessore Aricò - tra le ipotesi stiamo pensando di organizzare delle corse speciali con la nave dedicata ai rifiuti, per rifornire in emergenza le isole di carburante e bombole di ossigeno". Il tavolo è stato aggiornato a domani.

Nei giorni scorsi, gli stessi sindaci si erano rivolti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e c'è stato pure chi come Fratelli d'Italia aveva chiesto l'invio delle navi militari per arginare l'emergenza; mentre il M5S puntava il dito contro la politica fallimentare della Regione. Dei cinque bandi per i collegamenti integrativi con le isole minori solo uno è stato aggiudicato: quello delle Pelagie, proprio a Caronte&Tourist. Che per gli altri quattro lotti (Ustica, Egadi, Eolie e Pantelleria) ha proseguito fino a mercoledì scorso in regime di libero mercato dopo aver disdettato a luglio i contratti con la Regione, comunque già in proroga tecnica.

Il flop dei bandi e della procedura negoziata - da quanto si è appreso dall'assessore Aricò e dal dirigente Luzzio rivolta a 32 armatori - ha determinato enormi criticità nell'approvvigionamento delle merci alle isole minori. La Regione aveva sollecitato Caronte&Tourist a dare il proprio assenso all'inserimento dei servizi integrativi regionali tramite traghetti come estensione della convenzione col ministero dei Trasporti a partire da mercoledì scorso. La compagnia di navigazione, che la settimana prima si era aggiudicata il bando per i collegamenti con Lampedusa e Linosa - e che avrà a partire dal 2026 il nuovo traghetto commissionato dalla Regione a Fincantieri - si è detta "impossibilitata ad assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio" a causa delle "modalità di attuazione del sequestro preventivo disposto con decreto del 23 maggio scorso dal gip del Tribunale di Messina".

Caronte&Tourist ha sul groppone un sequestro per equivalente di quasi 29 milioni di euro col contestuale fermo di tre traghetti impiegati nelle tratte regionali Milazzo-Eolie e Palermo-Ustica (la Helga, il Bridge e l'Ulisse), ritenuti dalla magistratura non idonei al trasporto delle persone con mobilità ridotta come disabili e anziani. "A impedire alla società l'assunzione di nuovi impegni - ha scritto l'armatore in una nota - è stato il sequestro un'ulteriore somma in denaro di 2,8 milioni di euro che la Regione si accingeva a pagarci per servizi resi nel secondo trimestre del 2023 per i lotti relativi a Pantelleria e alle Pelagie (non interessate dal procedimento penale), al contempo liberando l’equivalente valore di una delle navi sequestrate (il cui utilizzo è rimasto comunque inibito)".