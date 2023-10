Caronte&Tourist dice "no" alla Regione: "I sequestri ci impediscono di proseguire i collegamenti con le isole"

Caronte&Tourist isole minori dice "no" alla Regione. Niente collegamenti con le isole Eolie, Egadi, Ustica e Pantelleria come estensione della convenzione con il ministero dei Trasporti, dopo le proroghe in scadenza oggi. Rispedita al mittente la richiesta dell'assessorato regionale alla Mobilità che, in attesa della definizione delle procedure negoziate per i lotti non aggiudicati con bando di gara, contava su una sorta di compensazione da parte di Caronte&Tourist sino alla fine del mese.

"Allo stato attuale è impossibile assumere nuovi impegni contrattuali e proseguire il servizio". Così in una nota la compagnia di navigazione, che ha motivato la decisione con "le modalità di attuazione del sequestro preventivo disposto con decreto del 23 maggio scorso dal gip del Tribunale di Messina".

Lo scorso giugno, Caronte&Tourist aveva subito un sequestro per equivalente di quasi 29 milioni di euro con il contestuale fermo di tre traghetti impiegati nelle tratte regionali Milazzo-Eolie e Palermo-Ustica (la Helga, il Bridge e l'Ulisse), ritenuti dalla magistratura non idonei al trasporto delle persone con mobilità ridotta come disabili e anziani. La scorsa settimana una nuova batosta: il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza ha effettuato il sequestro preventivo di una parte delle somme che Caronte&Tourist isole minori avrebbe dovuto incassare dalla Regione dopo l'aggiudicazione dei collegamenti marittimi in traghetto con Lampedusa e Linosa (dell'importo totale di oltre 40 milioni). Quella da e per le Pelagie è stata l'unica delle cinque gare bandite dalla Regione che è stata aggiudicata alla società del gruppo Franza, che nel 2026 avrà in uso il nuovo traghetto commissionato da Palazzo d'Orleans a Fincantieri e che sarà costruito a Palermo.

"A impedire alla società l’assunzione di nuovi impegni - scrive in una nota l'armatore, che a luglio aveva disdettato i contratti con la Regione proseguendo fino al 30 settembre i servizi in regime di libero mercato - è stato il sequestro un'ulteriore somma in denaro di 2,8 milioni di euro che la Regione si accingeva a pagarci per servizi resi nel secondo trimestre del 2023 per i lotti relativi a Pantelleria e alle Pelagie (non interessate dal procedimento penale), al contempo liberando l’equivalente valore di una delle navi sequestrate (il cui utilizzo è rimasto comunque inibito)".

La compagnia di navigazione, che contesta "l'illegittimità del sequestro e delle sue modalità di esecuzione", senza le navi difficilmente riuscirebbe ad assicurare la totalità dei servizi. La decisione "di sottoporre a sequestro tutte le somme che la società dovesse introitare fino al raggiungimento dell’importo indicato nel decreto di sequestro - conclude Caronte&Tourist - comporta l'inevitabile conseguenza che essa dovrebbe svolgere la propria attività, sopportandone i costi (ingentissimi), ma senza potere contare sui ricavi (che sarebbero oggetto di sequestro)".

In attesa che la Regione batta un colpo, da questo momento restano scoperti i collegamenti con le isole minori in traghetto, sia quelli in regime di libero mercato sia quelli prorogati. Isolani e turisti potranno quindi contare solo sul servizio sovvenzionato dallo Stato, effettuato sempre da Caronte&Tourist tramite Sns (Società di navigazione siciliana) e sugli aliscafi gestisti dal concessionario Liberty Lines.