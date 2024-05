VIDEO | Tragedia di Casteldaccia, l'arcivescovo Isacchi tuona ai funerali di Ignazio Giordano: "Scandaloso morire sul lavoro"

Chiesa madre di Partinico gremita per le esequie di uno dei cinque operai uccisi dalle esalazioni della rete fognaria. Il figlio Fabrizio: "Lotteremo per la verità e penseremo noi alla mamma". Il nipote: "Preoccupatevi per chi va in guerra, quella che spacca la schiena"