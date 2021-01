Tragedia ad Alia, donna cade dalla finestra di casa e muore

Cade dalla finestra di casa sua, da un’altezza di circa 3 metri, e muore. E’ successo ieri mattina ad Alia, piccolo comune della provincia palermitana, dove ha perso la vita Maria Randazzo (foto allegata), una donna di 67 anni sposata e madre di due figli. Sull’episodio indagano i carabinieri e la Procura di Termini Imerese che ha già disposto la restituzione della salma ai familiari per la celebrazione del funerale.

Secondo una prima ricostruzione la donna, una contrattista in servizio negli uffici dell’amministrazione comunale di Alia, sarebbe caduta dalla finestra del bagno che si affaccia su via Cavour. I primi a soccorrerla sono stati il marito e alcuni medici del posto, che hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118 e l’invio urgente di un’eliambulanza per trasferire la donna nell’ospedale più vicino.

La 67enne è stata quindi portata all’Ingrassia ma ancora prima di arrivare il suo cuore avrebbe smesso di battere. Nella caduta la donna ha riportato un grave trauma cranico che non le ha lasciato scampo. La pista più accreditata in relazione alla tragedia è quella dell'incidente. Pare infatti che la donna stesse facendo le pulizie e dunque potrebbe aver perso l’equilibrio mentre si trovava vicino alla finestra aperta. L'altra ipotesi invece è quella del suicidio.

Nella piccola comunità aliese Maria Randazzo era molto conosciuta. "Il commissario straordinario, il segretario comunale e tutti i dipendenti del Comune - si legge sulla pagina Facebook dell’amministrazione - si associano al dolore della famiglia per la perdita della cara Maria dipendente di questo Comune, consorte e mamma esemplare". Tanti i commenti di cordoglio pubblicati sui social dai suoi compaesani.