"Tappo" in viale Regione all'altezza di Lidl: "Pubblicata la gara, inizio lavori entro gennaio"

I lavori per far saltare il "tappo" sulla circonvallazione che c'è all'altezza di Lidl, in direzione Trapani, dovrebbero "iniziare entro la fine di gennaio". A sbilanciarsi è il deputato nazionale del Movimento 5 Stelle, Adriano Varrica, dopo la pubblicazione (avvenuta oggi) da parte dell'ufficio del commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico della gara d'appalto per la messa in sicurezza del canale Passo di Rigano. Le offerte dovranno essere presentate entro il prossimo 19 gennaio.

La soletta di copertura del canale - che si trova sotto il viale Regione Siciliana - dovrà essere demolita e ricostruita, in modo tale da ripristinare l'alveo. Con il via ufficiale alla procedura burocratica per aggiudicazione dei lavori, è scattato il conto alla rovescia in vista della riapertura della strada. Da novembre del 2020, la carreggiata centrale di viale Regione all'altezza di Lidl è chiusa e il traffico viene deviato nella corsia laterale: un vero e proprio incubo per gli automobilisti che, specie nelle ore di punta, devono fare i conti con code e rallentamenti.

"Ringrazio gli uffici del commissario per il contrasto del dissesto idrogeologico per aver pubblicato il bando di gara entro dicembre. Ho avuto rassicurazioni che ad inizio 2022 si potrà procedere con l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori. Sono contento che stia risultando utile la mia iniziativa istituzionale che lo scorso luglio mi ha visto richiedere la disponibilità di intervenire su viale Regione al responsabile dell'ufficio commissariale, Maurizio Croce".

"Questo risultato - dichiarano il sindaco Leoluca Orlando e l'assessore Maria Prestigiacomo - è frutto di un'ottima collaborazione istituzionale con la struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico. I tecnici del Comune di Palermo hanno profuso il massimo impegno per redigere un progetto esecutivo da mandare a gara in tempo, evitando così di perdere somme fondamentali per un intervento molto importante".