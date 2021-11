Cambia la viabilità in via Perez: svolta in via Errante per alleggerire il traffico, ma è ancora polemica

Cambia la viabilità nei dintorni di via Perez, strada diventata passaggio obbligato per i mezzi pesanti dopo il divieto di transito sul ponte Corleone. Fino a ieri, per immettersi in via Oreto, tir e camion erano costretti a svoltare in via Armò, dove spesso rimanevano bloccati paralizzando il traffico. Una situazione che negli ultimi mesi ha scatanato la protesta di cittadini e residenti - assediati da traffico e smog - nonché una polemica politica, tutt'altro che sopita, fra la Giunta e l'opposizione.

Con la modifica del senso di marcia in via Errante, prevista da un'ordinanza dell'ufficio Mobilità urbana, adesso i mezzi pesanti potranno seguire un percorso più agevole. "Salterà così un tappo terribile e il traffico nella zona tornerà ad essere un po' più regolare, anche se resta l'urgenza che s'intervenga sul ponte Corleone: unica vera soluzione per ridurre i disagi per cittadini e automobilisti". A dirlo è Igor Gelarda, capogruppo della Lega in Consiglio che, nelle scorse settimane, assieme ad un gruppo di residenti aveva lanciato una raccolta firme per proporre all'amministrazione la modifica del senso di marcia in via Errante.

"La via Perez era diventata una vera e propria camera a gas, con rischi gravissimi per la salute di residenti e commercianti" sottolinea Gelarda, puntando il dito contro il Comune: "L'amministrazione ha preso atto dell'errore precedente, introducendo la modifica richiesta nella nostra petizione".

Immediata la replica dell'assessore alla Mobilità, Giusto Catania: "Quando c'è traffico la colpa è del sindaco o dell'assessore, quando si introducono miglioramenti nella circolazione veicolare il merito è della Lega. E' incredibile questa logica che induce partiti politici ad attribuirsi meriti, in modo propagandistico e a scaricare, invece, le difficoltà del governo. La modifica della circolazione su via Perez e via Errante è stata introdotta, anche a seguito di alcune segnalazioni, con un'ordinanza dell'ufficio Mobilità urbana che ha ritenuto che ci fossero le condizioni tecniche per attuare l'intervento. E' lo stesso ufficio che, malgrado la carenza di personale, quotidianamente emette decine di ordinanze che scaturiscono esclusivamente da valutazioni tecniche e non dalle pressione delle forze politiche".