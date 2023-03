Via Ernesto Basile, iniziano i lavori e il traffico va in tilt: protestano residenti e commercianti

Nemmeno il tempo di iniziare i lavori che via Ernesto Basile, come prevedibile, è nel caos. Lunghe code di auto, residenti costretti a sorbirsi il traffico impazzito e commercianti preoccupati per le loro attività. Dei due nuovi cantieri per le opere al collettore fognario è stato avviato, per il momento, quello chiamato "Tukory", che interessa il tratto di via Basile compreso tra il distributore Ip e l'intersezione tra via Lodato e corso Tukory.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le auto vengono deviate in via Porcelli e poi in via Monfenera per poi immettersi in via Lodato. Una gimcana per aggirare l'area dei lavori e raggiungere corso Tukory. Ma a detta di chi vive o lavora da quelle parti, il cantiere non sarebbe stato organizzato a regola d'arte. "Il gestore del distributore di benzina - dice Andrea Mussumarra, un residente - ha dovuto mettere delle strisce rosse per delimitare l'area, il perimetro non è segnalato bene, c’è un delirio. E’ un lavoro che bisogna fare, ma occorreva organizzarsi con un cantiere all’altezza. Hanno lasciato la gestione della viabilità a chi fa i lavori: è una follia, è tutto bloccato. Per non parlare del danno economico che subiscono i commercianti".

Tra i commercianti, non ancora coinvolti, perché dal lato di via Brasa i lavori non sono partiti. ma comunque preoccupati per quel che sarà, c'è anche Pietro Romano, titolare di un'ottica, che si è rivolto a PalermoToday. Per quanto riguarda il cantiere Brasa, infatti, sono previste la chiusura alle auto e ai pedoni del tratto compreso tra corso Re Ruggero e il civico 9 di via Brasa. Sempre in via Brasa dal civico 9 (area di inizio di cantiere) e fino al civico 50 sarà istituito il doppio senso di marcia, con la corsia di destra direzione corso Re Ruggero che verrà utilizzata soltanto dai mezzi di cantiere.

"Non capiamo perché debbano chiudere per far passare i mezzi - protesta Romano - i lavori devono farli in corso Re Ruggero. Bisognava organizzarli in altro modo. Oltre al mio negozio, ci sono anche una polleria, una panineria, in totale una decina di esercizi. Cosa ne sarà di noi se nessuno si potrà fermare? I lavori sono previsti per 11 mesi e non sappiamo se dureranno realmente tanto, in quel periodo che facciamo? Chiudiamo l'attività?".