Traffico in via Crispi, ci risiamo: chiude la bretella laterale all'altezza del sottopasso

Nuovi disagi in vista per la viabilità in via Francesco Crispi. Nei prossimi giorni, "probabilmente da lunedì", a detta dell'assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando, sarà infatti chiusa la bretella laterale tra via Leonardo Cacioppo e via Filippo Patti, ovvero dall'imbocco del tunnel venendo dalla Cala fino alla traversa che porta al Castello a mare. Successivamente, invece, si procederà al divieto di transito del tratto tra via Filippo Patti e via Sammuzzo, a pochi passi dall'ingresso al porto. Risulta difficile immaginare che ciò non causerà rallentamenti in piena estate con migliaia di vacanzieri in partenza.

L'imminente chiusura arriva meno di un mese dopo la riapertura del sottopasso avvenuta lo scorso 3 luglio ed è dovuta alle "indagini conoscitive che la dittà dovrà eseguire su caditoie e reti fognarie", riferisce l'assessore Orlando. Quanto durerà l'intervento? Non si sa ancora. Del resto l'ordinanza non dà alcuna indicazione in merito. "Dipenderà dall'esito dalle verifiche - spiega Orlando - se come prevediamo e speriamo le opere da eseguire non saranno complesse tutto sarà concluso entro settembre. Se invece dovessero essere riscontrate perdite che dovessero richiedere l'intervento dell'Amap i tempi si potrebbero allungare".

C'è da considerare inoltre che l'ordinanza emessa dall'ufficio Mobilità sostenibile, lo scorso 17 luglio, riguarda soltanto il lato mare del sottopasso. Successivamente andrà controllato anche il versante monte del sottopasso. E' dunque quasi logico attendersi che via Crispi tornerà a essere un cantiere almeno fino a ridosso dell'autunno. Con buona pace di chi ogni giorno attraversa quel tratto di strada.