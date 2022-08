Sottopasso chiuso e code per gli imbarchi, domenica infernale per il traffico in via Crispi

Domenica infernale in via Crispi. Dopo 5 anni d'attesa, sono iniziati questa mattina i lavori nel sottopasso di via Crispi che però già da ieri è stato chiuso al traffico in direzione Cala. E, come previsto, il traffico è andato in tilt. L'intervento, necessario ad una manutenzione ordinaria che servirà a ripristinare la sicurezza dell'infrastruttura e ad eliminare il restringimento di carreggiata, ha compromesso la viabilità della zona che da sempre è uno snodo cruciale del traffico. Ad aggravare la situazione anche le tante auto che si sono messe in fila per imbarcarsi nelle navi in partenza al porto.

Per attutire i disagi e favorire percorsi alternativi, il Comune è corso ai ripari sospendendo (soltanto momentaneamente) la Ztl in alcune strade. Questa accortenza non è tuttavia bastata ai tanti automobilisti e caminionisti che da ieri si sono trovati a percorrere la via. La corsia in direzione Cala è totalmente chiusa ed è lì, almeno per 30 giorni - durata massima dell'intervento - che domenica pomeriggio si è creato l'ingorgo. Poi toccherà alla carreggiata del sottopasso lato mare.

Disagi su disagi che, sommati all'ingente circolazione della zona data dalla presenza del porto, hanno mandato in tilt il traffico in zona. "Per l'accesso al porto rimangono chiusi due varchi - segnala a PalermoToday un lettore -. Gli automobilisti perlopiù non residenti non ricevono indicazioni utili. Nessuna presenza della polizia municipale o di addetti del porto per favorire l'imbarco. Questa situazione era già così ieri, ben prima che partissero i lavori del sottopasso". In realtà una pattuglia della polizia municipale è giunta sul posto dopo le segnalazioni e solo allora la situazione è tornata alla normalità.

"Traffico in tilt, intorno alle ore 19.30, dal Foro Italico all’ingresso del porto , a causa di mezzi che diretti agli imbarchi che occupavano due carreggiate facendo zig zag tra le file per avvicinarsi il più possibile all’accesso alle banchine - segnala un altro lettore -. A completare il caos, un camion messosi di traverso (era andato in panne ndr) che ha lasciato poco spazio per le auto che dovevano proseguire in direzione Giachery".