Traffico a Sferracavallo, presentata un'interrogazione sulla bretella tra via Nicoletti e via del Tritone

Il consigliere comunale Leopoldo Piampiano, componente della Commissione urbanistica, ha presentato un'interrogazione in riferimento al progetto per i "lavori di collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti".

"La borgata marinara di Sferracavallo - afferma Piampiano - soffre di una cronica carenza di infrastrutture viarie che la rendono particolarmente caotica e invivibile, soprattutto nei mesi estivi, periodo in cui si registra un notevole incremento delle presenze sul territorio. L’amministrazione comunale ha da tempo avviato la progettazione per i lavori di collegamento della via del Tritone con la via Rosario Nicoletti e, tenuto conto che la realizzazione dell’opera in questione garantirebbe un miglioramento della viabilità e della sicurezza in questo importante asse viario della borgata, ho chiesto di conoscere lo stato della progettazione della via in oggetto, con particolare riferimento ai livelli di progettazione a oggi sviluppati, le procedure amministrative in corso e i pareri a oggi acquisiti, i finanziamenti concessi e l’importo complessivo dell’opera".