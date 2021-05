Ponte Corleone, si transita su una corsia: traffico in tilt in viale Regione

Lunghe code e ingorghi anche a causa delle potature agli alberi effettuate lungo la circonvallazione: i tempi di transito in direzione Catania arrivano sino a 90 minuti. Caos anche nell'area tra la stazione centrale e via Oreto

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana a causa del restringimento di carreggiata sul Ponte Corleone e delle potature agli alberi lungo la circonvallazione.

Mattinata d'inferno per tanti automobilisti, rimasti letteralmente imbottigliati nei pressi di via Pitrè e costretti a procedere a passo di lumaca anche dopo, in direzione Catania. Il restringimento sul Ponte Corleone, dove praticamente si transita su una sola corsia, è il colpo di grazia finale per chi deve raggiungere la rotonda di via Oreto, i quartieri periferici della zona sud o uscire fuori dalla città.

L'imbuto che si è creato costringe gli automobilisti a lunghi incolonnamenti, con tempi di transito che possono arrivare sino a 90 minuti. Il restringimento è stato deciso dall'amministrazione comunale dopo che nei mesi scorsi era stato consegnato dai vigili del fuoco una relazione sullo stato di precarietà del ponte.

In assenza di vie alternative, si è registrato caos anche nell'area tra la stazione centrale e la via Oreto, dove l'omonimo ponte necessita di manutenzione. Su questa infrastruttura il traffico pesante è stato ridotto e al momento per i tir l'unica via d'uscita dalla città è rimasta via Messina Marine, anch'essa appesantita dall'aumento esponenziale del traffico.