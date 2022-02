Caos Ponte Corleone, il Comune prova ad alleggerire il traffico in zona Oreto: viabilità rivoluzionata

Il Comune emana una nuova ordinanza per provare ad alleggerire il traffico nella zona di via Oreto, piombata letteralmente nel caos dopo la chiusura per le auto che provengono da via Villagrazia dell'accesso al Ponte Corleone dalla bretella laterale in direzione Trapani.

La settimana entrante, in via Oreto e dintorni ci sarà una vera e propria rivoluzione del traffico. Il tratto di via Oreto, compreso tra via Francesco La Colla e via Buonriposo, diventerà a senso unico verso monte. E' prevista anche la chiusura con spartitraffico prospiciente alla via Pietro Spica per evitare in quel punto l'attraversamento di via Oreto. All'incrocio con via Buonriposo, inoltre, Amg provvederà alla sospensione del semaforo che diventa lampeggiante.

In via Buonriposo, nel tratto che da via Oreto arriva fino a via La Colla, verrà istituito il senso unico verso il mare; mentre nel tratto compreso tra via Oreto e via Giovanni Campisi, via Buonriposo diventerà a senso unico verso piazza Guadagna. Cambia pure la viabilità in via La Colla, che potrà essere percorsa a senso unico in direzione di via Oreto. La via Luigi Manfredi, infine, cambierà senso di marcia: non più in direzione via Oreto ma al contrario, verso via Perez.

"Staremo a vedere - dice Antonino Randazzo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle - se queste proposte dell'ufficio Mobilità produrranno effetti. La terza circoscrizione lato ospedali-stazione è in ginocchio e servirebbe un ponte Bailey bis su via Guadagna".