VIDEO | Traffico impazzito e moto sulla pista ciclabile della discordia: viaggio in via Leopardi nell'ora di punta

Siamo stati lungo la strada che nei giorni scorsi ha suscitato aspre polemiche per via dello slalom che le bici sono costrette a fare per evitare le strade dissestate dalle radici degli alberi. Dalle 12,30 alle 13,30 ecco cosa è accaduto