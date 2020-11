Trenta tonnellate di rifiuti in viaggio verso il Senegal senza autorizzazione, una denuncia

Un traffico illecito di rifiuti da Palermo al Senegal è stato scoperto dai funzionari delle Dogane e dei Monopoli con gli ispettori dell'Arpa. Nell’ambito dell’operazione doganale congiunta denominata "Demeter VI", coordinata dalla direzione Antifrode e Controlli e finalizzata al contrasto del traffico illecito di rifiuti, è stato sequestrato un container di rifiuti diretto in Senegal.

Formalmente conteneva parti di autoveicoli usati "ma - spiegano dall'Agenzia delle Dogane - il controllo fisico delle merci ha permesso di accertare che all’interno vi erano stivati, oltre a varie parti di carrozzerie, motori trasudanti olio esausto non bonificati totalmente, centraline elettriche, frigoriferi di cabine non bonificati contenenti compressori a gas refrigeranti, radiatori e differenziali. I rifiuti, per un peso complessivo di oltre 30.000 chili, sono stati sequestrati e l’esportatore è stato deferito per traffico internazionale di rifiuti all’autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro".