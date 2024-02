C'è una gara di ciclismo, chiusa una parte della Favorita ma nessuno informa i cittadini: traffico in tilt

Ci risiamo. Come l'anno scorso, l'organizzazione di una gara di ciclismo alla Favorita manda il traffico in titl. Mattinata di disagi e proteste per gli automobilisti che hanno trovato chiusa una parte del parco della Favorita, nello specifico viale Diana e viale Ercole.

La chiusura (dalle 7,30 alle 14,30 di oggi) è stata disposta dall'ufficio Mobilità del Comune con ordinanza dello scorso 13 febbario, che ha affidato agli organizzatori della gara - il primo "Memorial Pierino e Giacomino Alamia" - la gestione del traffico in corrispondenza della segnaletica provvisoria "in modo tale - si legge nel provvedimento - da fornire ai conducenti dei veicoli le opportune indicazioni sugli itinerari alternativi".

Tutto come da manuale, peccato però che l'ordinanza sia stata "confinata" nell'albo pretorio del Comune e lo svolgimento della gara ciclistica non sia stato comunicato alla cittadinanza tramite la stampa, come invece previsto. "E' posto a carico degli organizzatori della manifestazione sportiva (l'Asd Ciclofficina, ndr) - ha scritto il diregente Roberto Biondo - l'onere di dare idoneo preventivo avviso al pubblico della chiusura temporanea al transito e dei relativi orari (con la collocazione di idonea segnaletica temporanea mobile), e quali saranno i percorsi alternativi, attraverso anche eventuali comunicazioni stampa".

Il risultato della mancata o scarsa comunicazione (l'unico avviso della gara è stato pubblicato sul sito di federciclismosicilia) è stato il solito caos, con gli automobilisti ignari di chiusure e divieti che sono rimasti intrappolati nel traffico.