Ha importato 900 chili di marijuana dall'Albania e li ha trasportati con un camper: condannato

Il piano era ben studiato e se fosse andato in porto avrebbe consentito di intascare circa un milione, importando ben 900 chili di marijuana dall'Albania, passando dalle acque pugliesi, con tappa a Brindisi e successivo trasporto in camper a Roma. Ma tutto era andato - è il caso di dirlo - in fumo. Così, ad oltre 11 anni dai fatti, al posto di intascare soldi un palermitano che oggi ha 73 anni, Vincenzo Butera, ha invece rimediato una condanna definitiva a 3 anni 2 mesi e 20 giorni di reclusione.

La decisione è della terza sezione della Cassazione, presieduta da Luca Ramacci, che ha ritenuto inammissibile il ricorso dell'imputato, imponendogli anche di versare 3 mila euro alla Cassa delle ammende. Si tratta dello stralcio di un processo più ampio ad un gruppo criminale - di cui Butera non faceva comunque parte - capeggiato da due fratelli albanesi.

La vicenda risale al 16 febbraio del 2013 e, nonostante il rito abbreviato, per Butera la sentenza definitiva è arrivata solo qualche settimana fa. Per lui, che aveva impugnato il verdetto emesso dalla Corte d'Appello di Lecce il 16 giugno dell'anno scorso, l'accusa era di traffico di droga aggravato dall'ingente quantità e dalla transnazionalità.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti il gruppo guidato dai due albanesi operava a Roma e aveva basi logistiche in Puglia, precisamente in provincia di Brindisi. Butera, come dimostrato dalle intercettazioni, aveva rapporti con uno degli stranieri che aveva organizzato l'importazione dei 900 chili di "erba" dall'Albania e aveva trasportato la droga in camper dal litorale di Fasano, sempre in provincia di Brindisi, a Roma, assieme ad un altro imputato.

La difesa del palermitano ha contestato in particolare la sussistenza dell'aggravante della transnazionalità, che per gli altri coinvolti nella vicenda (processati a parte, alcuni hanno patteggiato la pena) era venuta meno, sostenendo anche che Butera non poteva sapere che la droga arrivasse dall'estero. Ma è una tesi che non ha convinto i giudici visto che, anche in base alle intercettazioni.

Per la Cassazione, infatti, Butera aveva scambi e "rapporti confidenziali" con uno dei capi del gruppo, con cui era "in pieno accordo", anche "per il noleggio del camper per il trasporto dello stupefacente con il quale i due si recavano in Puglia", si legge nella sentenza. Peraltro, rimarcano ancora i giudici, entrambi erano andati in un cantiere nautico del Brindisino dove avevano trovato un altro imputato "con il quale dovevano organizzare la messa in acqua dell'imbarcazione per introdurre la sostanza stupefacente proveniente dall'Albania in territorio italiano". Quindi Butera "non poteva ignorare che il reato fosse commesso anche all'estero".