Gli eventi per ricordare Borsellino, da via D'Amelio allo Spasimo strade chiuse e divieti di sosta

Limitazioni al traffico e divieti di sosta per la commemorazione della strage di via D'Amelio. Lo ha stabilito l'ufficio Traffico e Mobilità ordinaria del Comune che ha emesso un'ordinanza di limitazione temporanea della circolazione veicolare per le giornate che vanno dal 17 al 20 luglio. Due i provvedimenti che interessano non solo la zona dove avrà luogo il tradizionale momento di raccoglimento, con il minuto di silenzio, ma anche le strade che saranno attraversate dal corteo di studenti e cittadini in ricordo del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta.

Strade chiuse in via D'Amelio

Il primo provvedimento istituisce il divieto di sosta in via D'Amelio con rimozione coatta sui due lati della carreggiata e la chiusura al transito veicolare, dalle 8 del 17 luglio alla mezzanotte del 20 luglio. "Fino a cessate esigenze - si legge nell'ordinanza - dal momento del montaggio fino allo smontaggio del palco, non sarà possibile transitare nel tratto compreso tra il civico 23 (escluso) fino alla fine della strada". L'ordinanza esclude residenti e i dimoranti titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati: in questo caso potranno transitare solo durante le ore in cui non si svolgono le manifestazioni.

Divieti anche allo Spasimo, dove c'era la casa di Borsellino

Divieti non solo in via D'Amelio: un'altra ordinanza prevede l'istituzione del divieto di sosta veicolare con rimozione forzata ambo i lati e la chiusura temporanea del traffico lungo l'itinerario interessato dal passaggio del corteo. Dalla mezzanotte del 16 luglio a quella del 19 nell'intera via della Vetriera, via dello Spasimo e via Francesco Riso non si potrà posteggiare. Così come dalle 14 del 17 luglio alle 2 del 18 in via Ingegner Nicolò Mineo, via Bernini (tra via Cimabue e viale Regione Siciliana) e dalla mezzanotte del 18 luglio in via Agostino Catalano (40 metri prima e dopo l'ingresso della caserma Lungaro), nell'intero tratto di largo Claudio Traina e in via Emanuela Loi e dall'incrocio con via Agostino Catalano.

Infine, il divieto interesserà anche dalle 7 del 17 luglio e fino alla mezzanotte l'intera piazza Vittorio Emanuele Orlando, dalle 7 del 18 luglio e fino alla mezzanotte del 19 via D'Amelio e via Autonomia Siciliana e per tutta la giornata del 19 luglio l'intera piazza Rossi.