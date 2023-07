Traffico in tilt ad Arenella e Vergine Maria, le proposte: "Area parcheggio all'ex Chimica e navette"

“Riteniamo sia necessario intervenire sul traffico automobilistico che ogni anno, d'estate, crea un vero e proprio caos nelle borgate marinare palermitane di Arenella e Vergine Maria. Con una collaborazione fra tutti, abitanti e istituzioni, e anche di coloro che gestiscono le attività commerciali, turistiche e di ristorazione, si potrebbe migliorare la vivibilità dei quartieri per chi ci risiede e giungere alla sua valorizzazione per chi ha il piacere di frequentarli”. Ad affermarlo è Giovan Battista Loiacono, responsabile Cisl settima circoscrizione.

“Queste zone - dice - non sono sufficientemente attrezzate per accogliere la gran quantità di automobili che vi giungono, soprattutto nelle ore serali e notturne e in particolar modo il sabato e la domenica. Al di là del traffico veicolare in sé e per sé, ciò che sta alla sua base e quindi al caos, è la mancanza di adeguati parcheggi, già tanto insufficienti per gli stessi abitanti”. Loiacono aggiunge: "Si potrebbero individuare e creare aree per parcheggi (ad esempio l’ex Chimica Arenella) e attivare delle navette per consentire a chi si reca in queste zone di spostarsi all’interno del quartiere così come accade a Mondello. Ci auguriamo che si possa far qualcosa per il bene del quartiere e per il rilancio della sua vocazione turistica”.