Tradizione e innovazione per il Rotary del futuro

Convegno di rilievo quello che ha visto relatore, all’HN Hotel di Palermo, Francesco Arezzo Di Trifiletti, Board Director del Rotary International nel triennio 2018-2020 e Past Governor del Distretto 2110, che ha trattato il tema “Tradizione ed innovazione per il Rotary del futuro”. Ad organizzare l’evento il Rotary Club Palermo Montepellegrino, guidato dal presidente Salvatore D’Angelo, in interclub con i seguenti Rotary: Palermo Nord presieduto da Angela Piraino; Lercara Friddi presieduto da Antonino Mazzarisi; Palermo Mediterranea presieduto da Gianluca Sartorio; Piana degli Albanesi Hora e Arbereshevet presieduto da Michelangelo Capitano; Palermo Baia dei Fenici presieduto da Sebastiano Bonventre, rappresentato da Justyna Malinowska.

Presenti, tra gli altri, gli assistenti del Governatore Aurelio Caronia, Alessia Di Vita e Beatrice Scimeca, il PDG Gaetano Lo Cicero, il PDG Rosa Alba Iemma De Bertolino, Antonio Fundarò, delegato d’area all’Istruzione, Francesco Muceo, Delegato d’Area per la Rotary Foundation, Piero Almasio, delegato progetti Distrettuali, Sebastiano Maggio, delegato d’area per la gentilezza, Girolamo Morisco, delegato distrettuale all’assistenza e sostegno alla famiglia, Freda Liotta, vice presidente della commissione distrettuale Rotary Day, Ottavio Rago, Vice Presidente Commissione Gruppi Rotariani Comunitari (RCC ex GROC), Antonio Giunta, Presidente nazionale Comitato Interpaese Italia Marocco, Coordinatore Comitati Interpaese Distrettuali, Vice presidente Commissione Talassemia in Marocco, il Presidente del Rotaract Marco Raneri accompagnato dal prefetto del Club Giorgio Genna, il Presidente dell’Interact Clarissa Tamburello accompagnata dal segretario del Club Martina Termine, la professoressa Elisabetta Di Giovanni.

Nel suo saluto introduttivo il presidente del Rotary Palermo Montepellegrino Salvatore D’Angelo, dopo avere ringraziato il relatore per la sua eccezionale presenza, ha affermato che “il Rotary “adesso” deve essere in grado di raccontarsi, comunicarsi in quello che offre e ha sempre offerto specie per i giovani (Rotaract, progetti di sviluppo e assistenza) ma anche di esserci, per incidere, per segnare con il proprio appoggio il nuovo, il “nuovo virtuoso” dove si presenta” e dove va; verso quale futuro va nel rispetto della tradizione e sposando l’innovazione”. A Francesco Arezzo una vera icona del Rotary italiano nel mondo, il compito arduo di tracciare, lungo il sentiero della tradizione e dell’innovazione, il futuro del Rotary, E Francesco Arezzo, un simbolo nel nostro Distretto come lo è nel Rotary International, lo fa partendo proprio dalla narrazione, per alcuni aspetti sconosciuta, della storia del fondatore del Rotary Paul Harris.

Aspetti inediti come la particolare ammirazione che Paul Harris aveva per il nonno paterno con il quale fu mandato a vivere già all’età di tre anni a Wallingford, in Vermont. Un nonno che, assieme ai professionisti e agli commerciati del suo paese, amava trascorrere le serate parlando di prospettive per la città, per la comunità, per il territorio. Come sottolinea Francesco Arezzo, la cui relazione è stata applaudita e seguitissima, la svolta avviene nel 1900 quando Paul Harris tornando a piedi dopo aver cenato con l’amico e collega Bob Frank, Harris rimase colpito dal numero di commercianti con cui Frank si intratteneva, fermandosi davanti ai negozi a conversare: con una cordialità che Harris non aveva mai visto prima di allora a Chicago e che gli ricordava invece Wallingford, la cittadina in cui era cresciuto. Scriverà Paul Harris “Pensai allora che la mia esperienza potesse essere comune a centinaia, forse migliaia di persone che vivevano in questa metropoli... Dovevano esserci tanti altri giovani che come me si erano trasferiti a Chicago dalla campagna o dalla provincia per farsi strada. ... Perché non provare a riunirli? Se anche altre persone avessero cercato di fare amicizia, avremmo potuto fare qualcosa insieme". Così nasceva il Rotary e così si radicavano e si fortificavano gli ideali attorno ai quali si è costruito il più imponente sodalizio di service al mondo. Brillante la relazione di Francesco Arezzo che nell’affrontare, con particolare cura a tutti gli aspetti del tema, ha affermato che “il Rotary deve continuare ad impegnarsi per rendere il club, una struttura efficiente ed efficace, capace di motivare i soci che, informati e coinvolti, sappiano, da veri professionisti, gestire al meglio il futuro dell’associazione”.

In tale crinale, Francesco Arezzo ha introdotto una disamina attenta dei grandi cambiamenti allo studio del Rotary, in fase di sperimentazione (come quelli nel Regno Unito) e, in alcuni casi già approvati in via definitiva. Un Rotary, insomma, che pur nella tradizione si presenta al mondo, con le sue grandi e piccole progettualità, come guida e non semplicemente come presenza, in una società che ormai, sotto molti aspetti, è pronta a innovare. Ha concluso i lavori l’assistente del Governatore Aurelio Caronia, dopo una serie di brillanti interventi-domande e, tra questi, quello del presidente del Rotaract Palermo Montepellegrino Marco Raneri. Due i nuovi soci che hanno fatto ingresso nel club Palermo Montepellegrino: Pasquale Conti e Carmelo Spallino, presentati dal PP Totò Russo, ai quali Francesco Arezzo di Trifiletti e Aurelio Caronia hanno posto il pin al bavero.