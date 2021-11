Trabia, guardia di finanza sequestra 1.659 mascherine non a norma

I finanzieri di Termini Imerese, nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza dei prodotti, hanno sequestrato 1.659 mascherine non a norma nel mercato settimanale che si tiene nel comune di Trabia, in violazione del Codice del Consumo.

"In particolare - si legge in una nota - le fiamme gialle, durante un controllo a un commerciante ambulante hanno accertato che le mascherine erano comunque prive delle indicazioni minime previste dalla normativa in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti nonché di quelle relative alla denominazione merceologica del prodotto, ai dati identificativi del produttore e/o distributore, ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione della merce".

Pertanto i militari hanno segnalato il commerciante ambulante alla competente Camera di Commercio ai sensi del Codice del Consumo che prevede, oltre al sequestro amministrativo della merce non a norma, l’irrogazione di una sanzione amministrativa che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro.