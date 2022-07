Il gommone in fiamme, l'allarme, il tuffo in mare: "Così si sono salvati in extremis"

Si sono tuffati in mare prima che le fiamme divorassero completamente il loro gommone nelle acque di Trabia, a circa 300 metri dalla spiaggia. Così, dagli uffici della guardia costiera, ricostruiscono l'episodio avvenuto questa mattina quando un'imbarcazione con due sessantenni a bordo è andata a fuoco. L'allarme è scattato alle 11.15. Alcuni bagnanti hanno allertato la sala operativa della guardia costiera di Termini Imerese.

"E' stato disposto l’immediato invio sul posto della motovedetta Sar Cp 889 - dicono dalla capitaneria di porto - che è partito alla

massima velocità consentita. Inoltre è stata inviata anche una squadra a terra impegnata nell’operazione “Mare Sicuro”. Sul posto è intervenuta pure la motovedetta di polizia marittima Cp 524 dell’Ufficio circondariale marittimo di Porticello ed è stata richiesta l’assistenza di un gommone dei vigili del fuoco di Palermo".

A bordo c'erano due persone di circa 60 anni che, dalla prime ricostruzioni, sono state colte dall’incendio mentre si trovavano alla fonda. I malcapitati, vista l’impossibilità di domare l’incendio con i loro mezzi a disposizione, per mettersi in salvo sono riusciti a tuffarsi in mare prima che le fiamme avvolgessero tutto il gommone e sono stati recuperati da un’unità da diporto che stava navigando nelle vicinanze.

Nel frattempo sono arrivate sul posto le motovedette della guardia costiera che sono riuscite poi a spegnere l’incendio. Il gommone è stato successivamente trasferito nel porticciolo di San Nicola L’Arena. I due sessantenni sono entrambi in ottime condizioni di salute.