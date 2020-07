VIDEO | Alla scoperta di Palermo su due ruote, ecco il tour eco-friendly in monopattino elettrico

Visitare il centro storico e il lungomare attraverso una esperienza nuova che sa di libertà. La guida Domenico Aronica, supportata da Paolo Siculiana, ha deciso di lanciare un'idea innovativa per conoscere la città in sicurezza in tempo di Covid. A fine tour una gustosa degustazione di gelato. "Un modo per contrastare anche il traffico palermitano..."