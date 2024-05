Totò Antibo supera ancora l'embolia polmonare: "Medici e sanitari dell'Ingrassia eccellenti"

L'ex atleta, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Seul 1988, è stato ricoverato per 16 giorni in terapia intensiva all'ospedale di corso Calatafimi. "Questo reparto rappresenta un punto di riferimento per la provincia di Palermo, anche noi abbiamo strutture eccellenti", scrive su Facebook