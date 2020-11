L'assessore Piampiano a Razza: "Servizi contro tossicodipendenze inadeguati"

Una lettera per fare chiarezza sulle "numerose segnalazioni sulla inadeguatezza delle tre UOS che operano sul territorio di competenza della Asp di Palermo, insufficienti a garantire il diritto alla salute di tossicodipendenti e alcolisti". La ha scritto oggi l'assessore alla Sanità, Leopoldo Piampiano, in una lettera formale inviata all'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza.

Piampiano pone l'accento sul fatto che "tale circostanza, oltre a rappresentare un vulnus gravissimo, fa dell'area di Palermo quella nella quale sono minori le risorse rivolte a questa popolazione di pazienti rispetto all'intero territorio nazionale".

Secondo le informazioni dell'assessore comunale "nella Uos Serd Area 3 operano un numero di medici e paramedici assolutamente insufficiente a garantire servizi adeguati per le esigenze di un territorio dove si assistono più di 1500 pazienti". A fronte di ciò, l'assessore Piampiano chiede all'assessore regionale Rezza di "attivare quanto necessario per porre in essere una serie di interventi finalizzati a migliorare la qualità dei servizi".