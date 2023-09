I fari crollati in viale Regione 8 mesi fa, il Comune: "Tutte le torri ripristinate entro l'anno"

Crollata a gennaio di quest'anno, la "corona" della torre faro, subito dopo la rotonda di via Belgio, all'ingresso dell'autostrada per l'aeroporto e per Mazara del Vallo, non è ancora stata sistemata. E rischia di rimanere così ancora per un po'. "Sarà ripristinata entro la fine dell'anno come tutte le torri faro di viale Regione Siciliana", fa sapere Roberto Cairone, ingegnere del Comune, che coordina il progetto, al momento in corso, per l'efficientamento degli impianti di illuminazione della circonvallazione.

La "corona" della torre all'ingresso dell'autostrada è stata buttata giù dal maltempo a gennaio scorso. "Nessuno nel corso dei mesi ha mai provveduto a metterlo in sicurezza ed è stato lasciato al completo abbandono. Non è affatto una cosa bella da vedere, oltretutto può essere anche pericoloso", ha scritto Massimiliano Villari in un messaggio inviato a PalermoToday?.

In un primo momento, l'Amg, società partecipata del Comune, che gestisce gli impianti luce della città. intervenne con le proprie maestranze per la messa in sicurezza. Ma successivamente la palla è passata all'amministrazione di Palazzo delle Aquile. "Per il ripristino della corona della torre faro dello svincolo di via Belgio è necessario un intervento straordinario (finanziariamente a carico del Comune) molto oneroso", riferiscono dall'azienda di via Tiro a Segno. La sistemazione di tutte le torri faro di viale Regione Siciliana fa parte del pacchetto di lavori inclusi nel Progetto Agenda Urbana, finanziato con fondi Po Fesr 2014/2020 e appaltati a una ditta esterna. "Nell’ambito di tale progetto - spiegano da Amg - si procederà alla verifica statica dei pali delle torri faro, alla sistemazione della "corona" della torre di via Belgio e al rifacimento del sistema di fissaggio di tutte le altre "corone": in questo modo si eviteranno duplicazioni tecniche e soprattutto di costi".

In termini ancora più tecnici, secondo quanto si legge nel progetto definitivo "verranno sostituiti tutti i 344 proiettori collocati sulle torri faro esistenti con 55 proiettori a led con flusso luminoso maggiore di 77.600 lumen e con 32 proiettori a led con flusso luminoso maggiore di 38.800 lumen". Numeri che vanno tradotti semplicemente in un adattamento ai tempi di questi sistemi ormai datati con dispositivi che consentano maggiore luce e allo stesso tempo un risparmio energetico.