"Aiutaci ad aiutare", un torneo di calcio per sostenere le comunità alloggio per minori

Terza edizione del torneo calcistico “Aiutaci ad aiutare” che quest’anno sarà dedicato a sostenere le attività delle comunità alloggio per minori. Il torneo, che si svolgerà domani (sabato 9 dicembre) dalle 8.30 alle 12.30 al Cus Palermo di via Altofonte 80, vede come organizzatori Cral Inps Palermo, Uil Polizia, Usic Carabinieri Sicilia, Uil Vigili del Fuoco Palermo, Rappr. Guardia di finanza, Cral Amat e l'associazione Civilia.

Ai centri di accoglienza dei minori verrà destinato il ricavato messo a disposizione dagli sponsor per l’acquisto di generi alimentari e abbigliamento. Gli organizzatori sottolineano che, oltre ad essere una piacevole iniziativa ricreativa, premia innanzitutto l’impegno sia degli ospiti delle diverse comunità che dei tanti operatori giornalmente presenti nell’importante percorso volto al pieno e corretto inserimento nella società.

Un sincero grazie è rivolto agli sponsor che hanno reso possibile l’evento giunto alla terza edizione: main sponsor Gruppo Arena, Società Multicredito Affida, Agenzia Automobilistica Greco, Associazione Sportiva Dilettantistica Royale, Assicurazione Vittoria, Bar Badalamenti, Bar Belgio, Lavanderia Durante Vincenzo e il Cus Palermo, nella persona del presidente Giovanni Randisi, che ha messo a disposizione la struttura per lo svolgimento della manifestazione. Per la sensibilità e vicinanza ad eventi sociali e benefici si ringraziano il questore di Palermo Vito Calvino e il sindaco Roberto Lagalla.