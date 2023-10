Padel e solidarietà, raccolto materiale ludico-didattico per bimbi e ragazzi autistici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Padel e solidarietà. Giorno di premiazioni per la seconda edizione del torneo “Aiutaci ad aiutare” organizzato dal Cral Inps di Palermo, presso i nuovi campi sportivi della struttura “Il Clubbino” di viale Regione Siciliana, che quest’anno si è svolta in favore dell’associazione ParlAutismo.

La raccolta del materiale ludico-didattico per bambini e ragazzi autistici è stata possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor fra cui Rotary Club Palermo Montepellegrino, Sara Assicurazioni, il ristorantino Leone, Igea Medical Center, Bookit, Principe di Corleone, Il Tuareg TO, col patrocinio del Comune di Palermo. "La consegna sarà effettuata il 2 ottobre", dice il presidente del Cral Inps Vittorio Finamore, presso l'Aiuto Materno in via Lancia di Brolo.