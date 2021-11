Rientra l'emergenza idrica, l'acqua torna regolare a Palermo e provincia

Dopo la riattivazione del potabilizzatore Jato, da ieri sera è ricominciato l'afflusso di acqua potabile nella zona nord della città e della provincia. Amap ha quindi sospeso la turnazione e l'acqua sarà regolarmente erogata a tutti i quartieri e comuni limitrofi. Proprio ieri l'emergenza acqua era stata al centro di un vertice che si è svolto dal prefetto di Palermo Giuseppe Forlani, per affrontare i problemi legati all’attuale situazione di crisi idrica per la sospensione dell’erogazione idrica dalla diga regionale Poma. All’incontro hanno preso parte i rappresentanti dall’Amap, del dipartimento regionale per l’acqua e rifiuti, dell’Ati, dell’Enel, del commissario regionale per il dissesto idrogeologico, il Genio civile.