Torna a Termini Imerese l'Expo Canina: l'evento più atteso per gli amanti dei cani

Dopo il grande successo dell'ottava edizione torna anche quest'anno l'Expo Canina della città di Termini Imerese. Giunto al nono anno di attività è l'evento più atteso per gli amanti dei cani e del mondo cinofilo. Confermata anche quest'anno la location storica dell'evento, la villa comunale "Nicolò Palmeri" di Termini Imerese, non resta che svelare la data dunque! Appuntamento al prossimo 7 maggio a partire dalle 9:00. Una domenica all'insegna degli amici a quattro zampe e del divertimento.

Nella splendida cornice della villa comunale “Nicolò Palmeri”, ancora una volta, si raduneranno gli appassionati cinofili, famiglie, comitive accompagnati dai propri amici a quattro zampe per trascorrere una giornata tra natura e divertimento. Il programma, infatti, prevede l’alternarsi di momenti ludici per coloro che parteciperanno, fino al gran finale del “Best Show”; il tutto accompagnato dalla selezione musicale a cura di Radio Panorama.

A giudicare i nostri amici a quattro zampe sarà una giuria di esperti nel settore. All’expo canina potranno partecipare sia cani di razza che meticci, a partire da tre mesi di vita. Informazioni utili È già possibile iscriversi alla manifestazone cliccando qui, visitando il sito www.expocanina.it o direttamente presso il luogo della manifestazione dove sarà predisposto un banchetto apposito. Lo spazio prescelto, come ogni anno, sarà organizzato con stand dove sarà possibile ripararsi dal sole, acquistare beni alimentari (presenti sul luogo una stand del locale "Strapizzami" di Termini Imerese e il bar "Deluxe Gold"), e tanti altri stand da poter visitare durante la giornata. Non mancheranno le attenzioni speciali per gli amici a quattro zampe, l'organizzazione infatti ha già preparato tantissimi gadget da poter ritirare allo stand preposto, così come aree di ristoro per i cuccioli in attesa di gareggiare; la villa comunale infatti offre una vasta area verde ricca di zone di ombra, panchine e giochi.

Il programma della giornata prevede: Dalle ore 9:00 alle 10:30 sarà possibile iscriversi. Ore 11:30 Inizio giudizi Ore 13:30 Pausa pranzo Ore 14:30 Fine pausa pranzo Ore 16:00 Best show Data: 8 maggio 2022 Luogo: villa comunale “N. Palmeri”, Termini Imerese (Pa) Contatto telefonico per informazioni o iscrizioni: 388 6971729 – 339 4652128