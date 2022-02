Toponomastica, a Cefalù revisione di strade e numeri civici per risolvere i disguidi postali

Il Comune di Cefalù, mediante un affidamento esterno partito a luglio 2021, sta completando la mappatura, la revisione e il rifacimento della numerazione stradale dell’intero territorio comunale.

Il piano, avviato dopo l’accumularsi delle segnalazioni dei cittadini, consentirà di risolvere il problema dei disguidi postali ma anche di mettere ordine ad un piano toponomastico che, in alcuni casi, presentava duplicazione di numeri civici o porzioni di strada non nominate. Ad occuparsi della mappatura è la Gestioni Locali srl, che è già giunta al 70 per cento dell’ammontare delle strade.

La società, in particolare, opera seguendo uno schema di cerchi concentrici che hanno visto prima l’analisi della periferia e pian piano si sta spostando verso il centro. Ad essere mappato è infatti tutto il territorio che fa capo al Comune di Cefalù, compresa la frazione collinare di Sant’Ambrogio.

Gli addetti alla mappatura si presenteranno presso le residenze non ancora mappate muniti di un cartellino di riconoscimento che potrà comunque essere visionato dai cittadini. I nomi dei rilevatori sono altresì comunicati alle forze dell’ordine per garantire un rapporto di sicurezza tra i residenti e gli addetti alla rilevazione.

Il servizio, oltre all’attribuzione dei numeri civici, consente in automatico di aggiornare i dati dell’ufficio Anagrafe, in modo tale che al cittadino vengano consegnati dati certi sulla residenza, soprattutto nei casi in cui vi erano numeri civici duplicati o assenza di nomi stradali.

“Grazie a questo appalto - afferma il sindaco Rosario Lapunzina - risolveremo tutti i problemi di mancata corrispondenza o difficoltà di recapiti postali e metteremo ordine alla toponomastica cittadina in modo che la città sia in perfetto ordine anche sotto questo profilo”.