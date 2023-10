Scuola Lanza di Carini, topi morti dopo la derattizzazione: i genitori non fanno entrare i figli

Prima scorrazzavano tra le classi, adesso dopo la derattizzazione si trovano morti nel cortile. I topi stanno rendendo difficile l'avvio delle lezioni agli studenti della scuola elementare dell'istituto comprensivo Laura Lanza di Carini. E oggi i genitori, per protesta ma anche per tutelare la salute dei bambini, hanno rifiutato di far entrare i loro figli.

La questione, in verità, va avanti da alcuni giorni e già la scorsa settimana, gli alunni della II A erano rimasti a casa. Poi venerdì scorso l'azienda, incaricata dal Comune, si è occupata delle operazioni per l'eliminazione dei ratti. Nessuno però ha rimosso le carcasse dei roditori. Di conseguenza stamattina il plesso di via Prano è rimasto vuoto. Diversi sono i post apparsi di recente su Facebook da parte di genitori che chiamano in causa il sindaco Giovì Monteleone anche su un altro tema: i distacchi di intonaco e il rischio infiltrazioni.

"La presenza dei topi all’interno della scuola - ha scritto in un post lo stesso primo cittadino - è proprio l’effetto della derattizzazione che si sta eseguendo. I topi escono dalle tane storditi dalle esche piazzate dalla ditta Italrat. Abbiamo sollecitato la ditta a recuperare oggi stesso le carcasse. Intanto abbiamo scritto all’Asp per chiedere un sopralluogo e, se è il caso, prendere provvedimenti".

Il sindaco interviene anche sulle condizioni strutturali dell'istituto: "Per quanto riguarda gli intonaci il loro rifacimento sarà eseguito durante i periodi di pausa didattica. Nell’attesa dell’intervento sono già state distaccate quelle parti ammalorate e le armature sono state trattate con l’antiruggine proprio per consentire che l’attività didattica potesse proseguire in sicurezza".

E aggiunge: "A chi solleva feroci critiche rispondo che mai, come negli ultimi anni, tanta attenzione è stata dedicata alla scuola. Voglio ricordare che alla Lanza, negli ultimi due anni, sono stati spesi più di 200 mila euro e proprio il plesso oggetto di questo post è stato interessato recentemente dalla demolizione e dal rifacimento della scala di emergenza. Il plesso centrale, invece, è stato interessato dal rifacimento totale degli intonaci nelle facciate sud ed est solo due anni fa".