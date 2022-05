Giardino Inglese invaso dai topi, dopo le denunce la Rap avvia la derattizzazione

Dopo le denunce, la Rap questa mattina è intervenuta al Giardino Inglese per effettuare un intervento di derattizzazione. Ieri una mamma aveva postato su Facebook alcuni video che mostravano decine di topi correre avanti e indietro lungo una fontana, non curanti della presenza di bambini e adulti.

Uno "spettacolo" che non è passato inosservato. Tempestiva la risposta della società che gestisce il servizio di raccolta rifiuti. "Una squadra - fa sapere la Rap - è intervenuta per effettuare un intervento mirato dei giardini e nelle vicinanze della fontana. Si tratta - precisano dalla società - di un intervento contingente a richiesta, ancora in fase di definizione".

Il servizio di derattizzazione, infatti, viene effettuato tutto l'anno su strade, piazze e spazi aperti di proprietà pubblica, con interventi mediamente ogni venti giorni. Diversamente gli interventi sulle ville comunali, come il Giardino Inglese, così come quelli all'interno dei plessi scolastici o degli uffici comunali, sono servizi che Rap effettua dopo esplicita richiesta e autorizzazione da parte del Comune".