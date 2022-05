Giardino Inglese invaso dai topi, Gelarda: "Laghetti stracolmi, intervenire immediatamente"

Invasione di topi al Giardino Inglese. La denuncia arriva da alcune mamme che questa mattina hanno portato i loro bambini all'interno dell'area verde e si sono trovate davanti decine di roditori che, non noncoranti della loro presenza, scorrazzavano sulle fontane e in giro per l'area verde. Lo spettacolo è stato ripreso e le immagini che li immortalano mentre escono ed entrano dall'acqua sono state postate sui social.

"E' terribile - dichiarano il capogruppo della Lega-Prima l'Italia Igor Gelarda e l'avvocato Marcella La Manna che hanno rilanciato la denuncia - alcuni dei laghetti erano stracolmi di topi che stavano tranquillamente facendo il bagnetto. Un luogo frequentato da migliaia di bambini e famiglie ridotto in queste condizioni: una enorme tana per ratti. Bisogna intervenire immediatamente con una derattizzazione energica".