Multa a Tony Colombo per l'esibizione al concerto di Gigi D'Alessio: "Non era autorizzato"

Costa cara a Tony Colombo l'esibizione sul palco del Teatro di Verdura in occasione del concerto di Gigi D'Alessio di mercoledì scorso. Il cantante neomelodico palermitano è stato multato dalla polizia perché, si legge in una nota, si è trattato "di un’esibizione canora non autorizzata dall’autorità di pubblica sicurezza in quanto non prevista nel programma ufficiale del concerto".

La sanzione amministrativa pecuniaria è scattata sia per Colombo che per l'organizzatore dello show dell'artista napoletano. D'Alessio ieri sera ha cantato per la quarta volta a Palermo durante quest'estate, facendo registrare l'ennesimo sold out. Durante il penultimo show l'episodio che ha suscitato parecchie polemiche e adesso l'intervento della Questura, ovvero l'esibizione di Colombo, sposato con Tina Marino, vedova incensurata di un camorrista ucciso nel 2012 e accusato un paio d'anni fa di riciclaggio.