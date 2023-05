Tonno rosso senza tracciabilità, sequestrati 8 esemplari all'Acquasanta e lungo la statale 113

Sequestrati circa 1.800 chili di tonno rosso a bordo di due furgoni. E’ il risultato dei controlli eseguiti dalla guardia costiera che, dopo un lungo appostamento, ha intercettato nella notte un mezzo vicino al porticciolo dell’Acquasanta. Nel vano posteriore c’erano quattro esemplari, per un totale di circa quattro quintali, che sono stati tolti dal mercato perché risultati privi di ogni documento necessario per attestarne la tracciabilità. Per l’autotrasportatore è scattata una multa da 2.667 euro.

I controlli della capitaneria di porto sono stati estesi anche alla zona di Bagheria. Durante un’attività i militari hanno fermato un mezzo lungo la statale 113. La perquisizione ha permesso di rinvenire e sequestrare 1.400 chili di tonno rosso, anche in questo caso risultati privi della necessaria documentazione. I prodotti, giudicati idonei al consumo umano dai veterinari dell’Asp, sono stati devoluti in beneficenza tramite il Banco alimentare della Sicilia occidentale. Anche in questo caso l'autotrasportatore ha ricevuto una multa da quasi 3 mila euro.

"L’azione di controllo - spiegano dalla capitaneria di porto attraverso una nota - sottolinea ancora una volta l’importanza del costante presidio attuato sul territorio dalla guardia costiera a difesa della legalità e volto alla salvaguardia e tutela dell’ambiente e degli stock ittici, nonché al contrasto di tutti quei comportamenti illeciti e potenzialmente nocivi per il consumatore ultimo”.