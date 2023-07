Intercettate 5 tonnellate di cocaina dirette in Sicilia, in carcere l'equipaggio: "Il più grosso sequestro in Italia"

E’ stato un blitz notturno, in alto mare, durante le operazioni di trasbordo tra l’imbarcazione “madre” e un peschereccio del più grosso carico di cocaina sequestrato in Italia. La guardia di finanza ha recuperato 5,3 tonnellate di “polvere bianca” e fermato l’equipaggio composto Vincenzo Catalano, 35 anni, di Bagnara Calabra (Reggio Calabria), comandante del motopeschereccio, Kamel Thamlaoui, tunisino di 54 anni, residente in Tricase (Lecce), Sami Mejri, tunisino, 48 anni, residente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina), Yanis Malik Bargas, francese, 19 anni, Elvis Lleshaj, albanese, 35 anni, che sono stati accompagnati nel carcere Pagliarelli.

Martedì scorso i finanzieri, durante una ricognizione nel canale di Sicilia per un’attivitià d’indagine del Nucleo di polizia finanziaria di Palermo con il coordinamento della Procura di Palermo-Direzione distrettuale antimafia, hanno individuato un mercantile battente bandiera di Palau e un anomalo avvicinamento da parte di un peschereccio partito dalle coste calabresi. Le due imbarcazioni sono state seguite a debita distanza dalle unità del Gruppo aeronavale di Messina, del Gruppo esplorazione aeromarittima e del Reparto operativo aeronavale di Palermo con il supporto del Gico.

“In particolare, nelle prime ore di mercoledì 19 luglio, si rilevavano anomale operazioni di accumulo - si legge in una nota - di numerosi pacchi sul ponte della nave ‘madre’ che venivano successivamente scaricati in mare con il repentino avvicinarsi del peschereccio italiano, che nel frattempo aveva disattivato il sistema di localizzazione Ais, per le operazioni di recupero del carico gettato nel canale di Sicilia”. Le fiamme gialle hanno bloccato il peschereccio che si stava dirigendo verso la terraferma per procedere con una perquisizione.

Grazie all’ispezione è stato trovato il carico da 5,3 tonnellate di cocaina nascosto dietro una pannellatura che celava un locale in cui era stata stipata la sostanza stupefacente. Successivamente anche il mercantile è stato bloccato mentre si allontanava facendo rotta verso la Turchia. La prima imbarcazione è stata condotta a Porto Empedocle mentre la nave “madre”, con a bordo 15 soggetti di nazionalità ucraina, turca, azera, è stata scortata verso il porto di Palermo. Le oltre 5,3 tonnellate di cocaina sottoposte a sequestro, destinate a rifornire l’intero mercato nazionale, avrebbero fruttato introiti per oltre 850 milioni di euro. E parte di questo carico, ipotizzano gli investigatori, era diretto a Palermo.

“Si tratta del più importante sequestro di cocaina mai effettuato in Italia e uno dei più rilevanti - dice il tenente colonnello Gianluca Angelini, comandante del Nucleo Pef di Palermo - a livello mondiale: 5,3 tonnellate di droga che avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali profitti per oltre 850 milioni di euro. Il Canale di Sicilia si conferma crocevia dei traffici illeciti nonché una delle principali direttrici verso l’Europa dei flussi di cocaina provenienti dal Sud America. Per questo l’attenzione investigativa della guardia di finanza si mantiene molto alta in questo particolare teatro operativo, sfruttando appieno le potenzialità del dispositivo integrato tra la componente investigativa territoriale e quella aeronavale nell’esercizio delle funzioni di “polizia del mare” affidate in esclusiva al Corpo.