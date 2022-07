Abbattuta la torretta della Coca Cola: Tommaso Natale dice addio a uno dei simboli

Doveva diventare l'area in cui far sorgere un nuovo cinema con 11 sale e una serie di servizi, tra cui alcuni punti ristorazione. Poi era finita al centro di un progetto di Decathlon che lì voleva far sorgere il suo store. E invece l'area dell'ex Coca Cola di Tommaso Natale, che la Abate spa (società catanese della grande distribuzione) avrebbe voluto riconvertire per poi cederla con annessi fabbricati al colosso francese dell'abbigliamento sportivo, sarà destinata a un supermercato Lidl. I lavori stanno entrando nel vivo. E questa mattina alcuni residenti hanno scattato una foto simbolo: il via alla demolizione della torretta della Coca Cola. L'immagine ritrae alcuni camion e una gru in azione.

Il grande spazio di Tommaso Natale in questi anni non ha mai avuto fortuna. Inizialmente al posto della fabbrica doveva sorgere una multisala cinematografica con due ristoranti. Poi però le operazioni sono state bloccate e l'area è stata sequestrata. Nonostante il sequestro, Decathlon aveva puntato sullo stabilimento con un progetto di 20 milioni di euro e circa 100 posti di lavoro. Dopo due anni di pareri negativi del Suap per l'incompatibilità urbanistica, la decisione è stata ribaltata da una sentenza del Tar. Nel frattempo però Decatlhon aveva già inaugurato il suo store a Trapani.

Nel mese di luglio 2021 è stata presentata una richiesta di permesso di costruire da parte della Lidl con allegato un preliminare di compravendita tra quest’ultima e la società proprietà dell’area con l'obiettivo di destinare parte del terreno di Tommaso Natale a un supermercato. L’operazione ha incassato l’approvazione del Comune e nei prossimi mesi sorgerà la nuova struttura della nota catena di distribuzione tedesca.