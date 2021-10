Tommaso Natale, la Regione finanzia i lavori di ristrutturazione della chiesa San Giovanni Battista

Stanziati oltre 100 mila euro per la ristrutturazione e il consolidamento della chiesa San Giovanni Battista, a Palermo, nel quartiere Tommaso Natale.

Lo ha deciso il governo Musumeci, accogliendo la richiesta presentata lo scorso mese di giugno dal parroco monsignor Giovanni Lo Giudice, che aveva evidenziato l'urgenza di intervenire su tetti, facciata, campanile, locali adibiti al catechismo e all’oratorio, danneggiati da lesioni e infiltrazioni.

"Garantiremo la riqualificazione e la sicurezza di un complesso parrocchiale risalente ai primi del Novecento - dichiara il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - importante dal punto di vista storico-architettonico, ma prezioso anche per il ruolo di aggregazione sociale che svolge nella borgata di Tommaso Natale». L'intervento permetterà di impermeabilizzare le coperture per debellare le infiltrazioni e l’umidità, di risanare le strutture in cemento armato, il campanile, i solai di calpestio. Saranno garantiti anche la manutenzione delle pareti del teatro e dei locali parrocchiali, l'adeguamento del servizio igienico del campo sportivo per l'accesso alle persone con disabilità, il restauro di parte del soffitto a volta della chiesa.