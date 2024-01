Le spoglie di Tomasi di Lampedusa dai Cappuccini al Pantheon di San Domenico, disposto il trasferimento

Accelerata sul trasferimento delle spoglie di Giuseppe Tomasi di Lampedusa dal cimitero dei Cappuccini alla chiesa di San Domenico, il Pantheon degli illustri di Sicilia. Dopo il via libera della Regione, arrivato nello scorso dicembre, il sindaco Roberto Lagalla - con un'ordinanza firmata ieri - ha disposto la traslazione dei resti mortali dello scrittore, autore del romanzo "Il Gattopardo", demandando all'ufficio autonomo Servizi cimiteriali "di procedere - d’ufficio e senza alcun onere - al rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie".

La sepoltura di Tomasi di Lampedusa, dunque, si aggiungerà alle numerose altre di letterati, politici, artisti, che si trovano nel Pantheon: da Giovanni Meli, deceduto nel 1815 e primo siciliano illustre a riposare a San Domenico dal 1853, fino a Giovanni Falcone, il magistrato ucciso dalla mafia nel 1992 la cui salma venne traslata da Sant'Orsola nel 2015. Dal 2021 riposano lì anche le spoglie di Sebastiano Tusa, l'archeologo morto in un incidente aereo avvenuto in Etiopia nel 2019.

E' stato padre Sergio Catalano, rettore della chiesa di San Domenico, a presentare istanza per chiedere di accogliere le spoglie di Tomasi di Lampedusa. In seguito sono arrivati i pareri positivi dell'Asp, della Soprintendenza, della Curia arcivescovile e della commissione tecnica regionale consultiva Tumulazioni privilegiate. Lo stesso Lagalla che adesso ha disposto il trasferimento della salma lo scorso 29 settembre aveva espresso il proprio via libera alla proposta di padre Catalano.

Tomasi di Lampedusa, si legge nell'ordinanza, "fu uomo di grande cultura, testimoniata dai suoi numerosi saggi e racconti e pienamente espressa, insieme con il suo talento di letterato, nel suo capolavoro 'Il Gattopardo', opera che scosse il panorama letterario del tempo diventando un vero e proprio caso letterario; Giuseppe Tomasi di Lampedusa è oggi giustamente considerato uno dei massimi scrittori siciliani, che - come Verga, Pirandello e Sciascia - fa parte della cultura nazionale e mondiale in cui si uniscono conoscenza della grande cultura europea e radici fortemente siciliane".