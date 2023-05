"Together universe", un viaggio verso l'infinito: studenti realizzano mini serie animata sull'universo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Un gruppo di ragazzi di Aliminusa e Montemaggiore Belsito appassionato di astronomia, capitanato da Salvatore Lanza, videomaker e ideatore del progetto, è riuscito a realizzare una mini-serie/documentario sull'universo. Tanto impegno e molti sacrifici hanno dato vita a un sogno, pur non avendo un grosso sostegno economico e nemmeno una potente produzione alle spalle.

Il progetto si articola in tre puntate, un meraviglioso documentario astronomico semplice nel linguaggio, che vede come protagonisti due bambini che vengono catapultati attraverso un astronave all'interno dell'immenso universo, dove iniziano il loro curioso viaggio d'esplorazione guidati dallp stesso equipaggio.

Il cortometraggio è articolato in tre puntate - sistema solare, stelle e esopianeta - che porterà lo spettatore oltre la galassia fino a raggiungere i confini dell'universo. Un soprendente progetto curato in tutto nel linguaggio e nella musicalità della colonna sonora, facile da conprendere per i più piccoli affinché si possano entusiasmare sulle meraviglie del cosmo.

Lo staff è composto dai ragazzi dell'associazione Infinity Dreams. Tutti i componenti della squadra hanno dato un importante contributo, a partire dall'animazione e dal doppiaggio, attraverso un lavoro coeso che evidenzia una grande voglia di emergere e affermarsi in un territorio dove i giovani hanno voglia di realizzarsi oltre i confini nazionali.

Il documentario è messo a dispisizione gratuitamente sul canale ufficiale dell'associazione Infinity Dreams su Youtube.