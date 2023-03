Avviso 22, portavoce dei tirocinanti non pagati: "Chiedo l'intervento del presidente Schifani"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appello al presidente Renato Schifani da Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti dell'Avviso 22 della Regione siciliana. "Tirocinanti rimasti incagliati a non ricevere la retribuzione, sono 189 pratiche che rischiano di non essere più pagate dall'assessorato al Lavoro, il servizio 4 del dipartimento lavoro, vuole tagliare definitivamente le indennità e chiudere questo avviso. La Regione siciliana vuole chiudere l'Avviso 22 lasciando senza pagamenti gli ultimi tirocinanti, ci sono delle pratiche che giacciono al dipartimento lavoro regionale con delle criticità note che durano da 3 anni, queste sono rimaste incomplete per la lentezza delle procedure regionali per l'erogazione".

Lauria prosegue: "A tutto questo bisogna aggiungere che oggi passati 3 anni, è spesso complicato quando addirittura impossibile trovare per i tirocinanti la documentazione mancante, di cui la competenza è stata affidata agli enti promotori che avevano aderito all'Avviso 22 selezionati dalla Regione siciliana. I tirocinanti non ci stanno, sono stanchi di questa situazione: Abbiamo svolto il tirocinio regolarmente, seguendo alla lettera le indicazioni del bando che con chiarezza indicava la durata dei tirocini, da 6 a 12 mesi, e la retribuzione di 500 mensili. Siamo stati beffati e siamo vittime incolpevoli di un sistema assurdo, farraginoso ed estremamente lento che non ha permesso che i pagamenti potessero essere fatti a tempo debito". E ancora: "Chiediamo l'intervento immediato del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Trovi una soluzione al caso".