"Tirocinanti non pagati, il disastro dell'Avviso 22"

Oreste Lauria, portavoce dei tirocinanti dell'avviso 22 della Regione siciliana, segnala: "Siamo stati formati tramite un tirocinio con la durata da 6 a 12, proposto da un bando della regione siciliana 22/2018 lavorando per poi alla fine di essere rimandati a casa senza nessuna proposta di lavoraro. È palese che chi di dovere faccia chiarezza sul perché tutti i tirocinanti dopo 3 anni non siano stati ancora pagati. Qualora si riscontrassero delle responsabilità oggettive o soggettive, gli organi competenti della Regione siciliana dovranno adottare i provvedimenti necessari, in alternativa di trovare una soluzione per i pagamenti. Invito inoltre tutto il nuovo Parlamento regionale ad intervenire sulla vicenda".

"Ad oggi - dice - dei 1.741 tirocinanti dell'Avviso 22, 800 sono stati pagati a saldo dopo una lunga attesa e, dopo ben 3 anni, la restante parte ha ricevuto solo degli acconti bimestrali, ed addirittura 300 di questi sono rimasti senza nessun pagamento. L'Avviso 22 prevedeva tre formule legate all'età: Misura A dai 18 ai 36. Misura B dai 37 ai 62 Misura C che prevedeva il coinvolgimento delle fascie della categoria protetta, cioè diversamente abili e persone economicamente svantaggiate. Sono trascorsi 3 anni ed ancora oggi 300 tirocinanti non hanno ricevuto nessun pagamento, sono gli invisibili dell'avviso 22, trattati come i figli di nessuno! Altri tirocinanti attualmente si sono dovuti accontentare di acconti bimestrali. Abbiamo chiesto pubblicamente nel telegiornale emittente TRM, il parlamento regionale istituisca una commissione parlamentare d'inchiesta sui "disastri" dell'avviso 22 ed accettare eventuali responsabilità. Invito il neo presidente della regione siciliana Renato Schifani di aprire un eventuale dialogo con noi tirocinanti ed interessarsi in prima persona su questa vicenda insieme alla sua giunta regionale e' di trovarne soluzione, altrimenti prenda provvedimenti necessari perché alcuni enti promotori nonché agenzia per il lavoro a quanto sembrerebbe non riescono a sanare le pratiche ai tirocinanti, Gli stessi sono stati scelti a concorrere a questa bando e sono accreditati con la regione siciliana".

"Come ex lavoratori della Regione siciliana e ci sentiamo umiliati siamo in una condizione di disagio dopo essere stati usati solo per favorire un lavoro sottopagato. È giunto il momento che le istituzioni della politica regionale siciliana della nuova giunta del presidente della regione siciliana Renato Schifani nonché lo stesso lo invito trovare una soluzione risolutiva del caso dei pagamenti, affrontando la realtà. Pratiche del 2019 è del 2020 in attesa delle istruttorie, altre già sono state fatte ma presentano delle criticità in attesa che gli enti promotori nonché le agenzie per il lavoro riescono a sanare la pratica al tirocinante, altre pratiche non risulterebbero ancora nel sistema informatico dell'assessorato al lavoro, e pratiche in attesa che vengano date le assegnazioni agli uffici preposti per fare le istruttorie. Alcuni tirocinanti hanno ricevuto l'email da mesi dall'assessorato al lavoro perché il proprio ente a quanto pare non riesce a sanare la pratica al tirocinante, è non si sá se vengono pagati, purché si trovi una soluzione per inserirli nei decreti di pagamento. La vicenda ha varcato il valico della Sicilia ed è diventato un caso nazionale. Dovrebbe andare andare in onda alle ore 20:40 su canale 5 venerdì il servizio su striscia la notizia. Per la quarta volta Stefania petyx ritorna in assessorato al lavoro, tra qualche giorno l'inviata di Striscia la Notizia sarà di nuovo in onda televisiva alla Regione per chiedere alla giunta Schifani di risolvere definitivamente la situazione".

"La giunta regionale - dice - metta in atto misure che favoriscano realmente l'occupazione. Vogliamo che si rafforzino le politiche attive del lavoro creando nuovi strumenti efficaci, ponendo fine alle vecchie formule degli Avvisi regionali nati solo per venire incontro alle richieste delle aziende pubbliche e private che abusano di manodopera a costo zero. Alla fine del tirocinio siamo stati sfruttati come lavoratori e mandati a casa da disoccupati, noi vogliamo lavorare, purtroppo siamo costretti, almeno chi può, a percepire il reddito di cittadinanza per mandare avanti la famiglia, gli altri non possiamo neanche percepirlo nonostante disoccupati, non avendo i requisiti. L'avviso 22 della regione siciliana è stato un flop nel suo intento primario, cioè il futuro inserimento lavorativo. Tra 1.741 tirocinanti, solamente 170 sono stati assunti con varie tipologie di contratto e sono andati sprecati 30 milioni di Euro predisposti dalla Comunità europea per le politiche del lavoro. Oltre perciò al danno di esser stati sfruttati rimanendo alla fine disoccupati, si aggiunge la beffa della Regione siciliana che continua ad istituire nuovi Avvisi pubblici di partecipazione come Garanzia giovani 2 o Avviso 33, ed altri avvisi che nei prossimi mesi verranno pubblicati, creeranno solo altri tirocinanti da prendere in giro. Grazie a queste misure si favoriranno solo le imprese che beneficeranno di manodopera sottopagata dalla Regione siciliana senza prevedere una sicura e stabile occupazione futura. Gli unici che si sono fatti sentire attualmente sono stati i deputati del movimento 5 stelle Nuccio di Paola vice presidente dell'assemblea regionale siciliana e Roberta Schillaci membro della 5 commissione lavoro, formazione e cultura all'Ars, richiedendo un'audizione urgente per chiedere di trovarne soluzione migliore che si potrebbe adottare ai pagamenti. Dopo diverse denunce in varie testate giornalistiche siciliane, finalmente sono arrivate le richieste di udienze al Parlamento siciliano. Anche a livello nazionale si sta dando il giusto risalto ad una situazione che ha ormai davvero dei risvolti assurdi ed inquietanti".