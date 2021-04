Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Paura a Caccamo, tir in bilico sopra il tetto di un garage: evacuata palazzina

Risveglio amaro per sei famiglie che questa mattina hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni per evitare che il mezzo pesante possa scivolare e colpire il loro edificio. Si attende l'intervento di una gru per consentire ai vigili del fuoco di intervenire. Da chiarire la dinamica dell'incidente